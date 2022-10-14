Астана, 14 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. С призывом развивать сотрудничество в сфере информационной безопасности обратился к лидерам стран Содружества Независимых Государств (СНГ) президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 14 октября на саммите «Россия — Центральная Азия» в Астане.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Приоритетной задачей считаем также наращивание совместного технологического ресурса в сфере информационной безопасности», — сказал он.

Кроме того, российский лидер предложил начать реализацию в рамках СНГ проектов в области цифровизации городской среды и государственного управления, а также электронного правительства.

Отметим, 14 октября в Астане проходит первый в истории саммит в формате «Россия — Центральная Азия», инициированный российской стороной в год тридцатилетия установления дипотношений с пятью странами региона.