Оттава, 14 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Министерство по делам иммиграции Канады объявило о прибытии почти 22 000 афганских граждан, которым угрожала опасность. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Министр по делам иммиграции Шон Фрейзер написал в «Твиттере», что 326 граждан Афганистана были доставлены в Канаду спецрейсом из Таджикистана.

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По словам Фрейзера, с прибытием этих людей количество афганских граждан, перевезенных в Канаду, достигнет 21 700 человек.

Министр подчеркнул, что в Канаду будут переведены ещё столько же (21 700) человек.

Напомним, ранее Канада объявила, что примет 40 000 афганских граждан, подвергающихся риску после падения афганского правительства.