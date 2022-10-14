Чита, , 15:07 — REGNUM Компания «ЛТМ Мьюзик», ранее установившая свет и звук в обновленном краевом драмтеатре, преподнесла щедрый подарок Забайкалью. Организация вручила сертификат на оснащение ансамбля «Забайкальские казаки» и краевого училища культуры современным оборудованием, сообщает 14 октября министерство культуры региона.

Ансамбль «Забайкальские казаки» Министерство культуры Забайкалья

«ЛТМ Мьюзик» — один из лучших поставщиков в нашей стране. Во время реконструкции драматического театра мы познакомились и успели оценить качество услуг, которые компания предоставляет. Мы рады такой поддержке. То оборудование, на котором работают наши учреждения сейчас, устарело и уже не соответствует современным требованиям. Благодаря спонсорству в ансамбле «Забайкальские казаки» и училище культуры к Новому году появятся новые свет и звук, что даст более широкие возможности для их развития», — рассказала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Напомним, Забайкальское краевое училище культуры — одно из старейших отраслевых учреждений в регионе. За свою более чем 70-летнюю историю выпустило тысячи специалистов, которые трудятся во всех уголках края и за его пределами. На сегодняшний день ЗабКУК обучает вокалистов, танцоров, музыкантов, артистов театра, режиссеров, работников КДУ и многих других специалистов.

Ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» создан в 1991 году в Чите. Его творческая работа направлена на восстановление, изучение, развитие и продвижение традиций и обрядов забайкальского казачества, сохранение легенд и преданий, песен и плясок, самобытного костюма, казачьих войсковых традиций. Ансамбль за 30 лет творческий деятельности выступал во многих городах России, неоднократно принимал участие и становился победителем конкурсов на международных фестивалях в Австралии, Корее, Португалии, Испании, Японии, Китае, Бельгии, Франции, Греции, Монголии, Ираке, Приднестровье и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония открытия обновленного здания забайкальского драматического театра имени Николая Березина прошла в Чите 13 октября.

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