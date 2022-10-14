Берлин, 14 октября 2022, 15:07 — REGNUM Швеция, Дания и Германия отказались проводить совместное расследование чрезвычайного происшествия на трубопроводах «Северный поток». Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.
Источники телеканала рассказали, что три страны отказались проводить совместные следственные действия и займутся ситуацией по отдельности.
При этом немецкие следователи уверены, что повреждения могут быть только следствием взрывов, говорится в информации телеканала.
Ранее глава немецкого МВД Нэнси Фезер рассказала о планах трёх стран создать совместную группу по расследованию происшествия.