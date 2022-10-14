Уфа, , 15:06 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Денис Попов дисквалифицирован на два матча Первой Лиги за оскорбительное поведение в отношении официального лица. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча — дисквалифицировать главного тренера «Уфы» Дениса Попова на два матча Первой лиги», — говорится в сообщении.

9 октября «Уфа» одержала гостевую победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 1:0 в 13‑м туре Первой лиги.

Сейчас «Уфа» с 16 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице Первой лиги. Ближайшие два матча команда проведёт дома против московской «Родины» (16 октября) и в гостях против красноярского «Енисея» (24 октября).