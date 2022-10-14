* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:03 — REGNUM Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиухлла Муджахид заявил, что «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «необходимо время» для формирования правительства Афганистана.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Муджахид сказал TOLO News, что формирование «нормального» кабинета министров будет отложено до тех пор, пока не будет достигнута «большая стабильность, конституция и создан совет». Ранее министерство юстиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что Афганистану не нужна конституция.

«Формирование официального кабинета требует времени, конституция не принята, совет не сформирован, афганцы, проживающие за пределами страны, до сих пор не вернулись. Это столпы системы, и когда всё будет урегулировано, будет создано нормальное правительство», — пояснил Муджахид.

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обычно говорят, что им нужно больше времени, чтобы решить некоторые вопросы, против которых они выступали в прошлом. Среди прочего, открытие школ для девочек старше шестого класса также отложено на будущее.

В первый период своего правления с 1996 по 2001 год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли школы для всех девочек.

Муджахид больше ничего не рассказал о формировании новой конституции и совета. Ранее официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) менее охотно выражали своё мнение по таким важным вопросам, как проведение выборов и формирование Национального совета.

Заместитель министерства юстиции движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Карим Хайдар заявил на пресс-конференции в сентябре, что Афганистану не нужна конституция и что «народные проблемы в стране будут решаться на основе ханафитской юриспруденции».

Он также отрицал существование и деятельность политических партий в Афганистане.

«В каждой исламской стране великий Коран, Сунна Пророка и исламская юриспруденция в целом и в деталях являются основой и текстом конституции этой страны», — заявлял он.