* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 14 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиухлла Муджахид заявил, что «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «необходимо время» для формирования правительства Афганистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Муджахид сказал TOLO News, что формирование «нормального» кабинета министров будет отложено до тех пор, пока не будет достигнута «большая стабильность, конституция и создан совет». Ранее министерство юстиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что Афганистану не нужна конституция.

«Формирование официального кабинета требует времени, конституция не принята, совет не сформирован, афганцы, проживающие за пределами страны, до сих пор не вернулись. Это столпы системы, и когда всё будет урегулировано, будет создано нормальное правительство», — пояснил Муджахид.

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обычно говорят, что им нужно больше времени, чтобы решить некоторые вопросы, против которых они выступали в прошлом. Среди прочего, открытие школ для девочек старше шестого класса также отложено на будущее.

В первый период своего правления с 1996 по 2001 год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли школы для всех девочек.

Муджахид больше ничего не рассказал о формировании новой конституции и совета. Ранее официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) менее охотно выражали своё мнение по таким важным вопросам, как проведение выборов и формирование Национального совета.

Заместитель министерства юстиции движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Карим Хайдар заявил на пресс-конференции в сентябре, что Афганистану не нужна конституция и что «народные проблемы в стране будут решаться на основе ханафитской юриспруденции».

Он также отрицал существование и деятельность политических партий в Афганистане.

«В каждой исламской стране великий Коран, Сунна Пророка и исламская юриспруденция в целом и в деталях являются основой и текстом конституции этой страны», — заявлял он.