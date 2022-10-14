Уфа, 14 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в незаконном обороте запрещенных технических устройств в Уфе. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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По версии следствия, обвиняемый осуществлял незаконную продажу через интернет специальных технических устройств с функцией скрытой видеозаписи под видом автомобильных GPS-трекеров, при этом он знал, что эти устройства предназначены для тайного получения информации и ограничены в гражданском обороте, а ввоз и вывоз их подлежит лицензированию.

«Мужчина был задержан с поличным в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Башкирии при реализации пяти вышеуказанных устройств по объявлению через интернет», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении 37-летнего жителя Уфы было возбуждено уголовное дело. Свою вину он признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.