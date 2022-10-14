Мурманск, , 14:57 — REGNUM Мурманская областная дума сегодня, 14 октября, приняла ряд решений для детей мобилизованных граждан и участников СВО. Об этом сообщает оперштаб региона.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Детям мобилизованных северян предоставят бесплатное питание в образовательных учреждениях. Таким правом смогут воспользоваться ученики общеобразовательных организаций, а также студенты очной формы обучения профессиональных образовательных организаций», — сообщил штаб.

Кроме того, дети северян, призванных в рамках частичной мобилизации и принимающих участие в СВО, будут бесплатно посещать детские сады.

«Компенсация за посещение ребенком детского сада будет предоставляться до окончания специальной военной операции. Если родители (законные представители) погибли, получили увечье или заболевание при участии в СВО, мера поддержки будет продлена на весь период посещения детского сада», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области под частичную мобилизацию попали порядка тысячи человек.