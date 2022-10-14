Москва, , 14:57 — REGNUM В настоящее время ведутся переговоры по вопросу о возвращении в Россию удерживаемых террористическим киевским режимом российских моряков, в этом вопросе есть подвижки. Об этом 14 октября рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова Corrupcia.net

«Подвижки есть, сейчас завершаются переговоры с [киевской] стороной по условиям обмена, очень надеемся, что договоренности будут достигнуты», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Москалькова уточнила, что её аппарат ведёт взаимодействие по этому вопросу с Минобороны РФ и со спецслужбами, являющимися «координирующим центром».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в розыск объявила СБУ генерала армии Сергея Суровикина, командующего объединённой группировкой российских войск в районе проведения спецоперации.