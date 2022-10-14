Сеул, , 14:58 — REGNUM 14 октября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Согласно опубликованным данным, представители двух стран выразили «серьезную озабоченность» в связи со шквалом провокаций со стороны КНДР, которые нарушают ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

Стороны осудили пуск баллистической ракеты малой дальности, артиллерийские обстрелы морской «буферной зоны», а также поднятие в воздух более десяти военных самолетов.

Ким Гон подчеркнул, что артиллерийские обстрелы являются «явным» нарушением межкорейского соглашения от сентября 2018 года.

В этот же день Ким Гон провел телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси

Дипломаты договорились активизировать двустороннее и трехстороннее сотрудничество, а также жёстко реагировать на ракетные и ядерные угрозы со стороны КНДР.