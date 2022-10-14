Петрозаводск, , 15:06 — REGNUM Груз помощи доставили из Петрозаводска в учебный центр во Пскове, где проходят подготовку мобилизованные в Карелии десантники, сообщил 14 октября глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Ранее помощь была отправлена в воинские части в Ленинградской области.

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«Здесь находятся спальные мешки, полипропиленовые коврики, так называемые «сидушки», теплое термобельё, разовые перчатки, радиостанции, телефоны. Это не весь список, часть имущества мы дозакупаем, и оно тоже придет. Это, в том числе, и ночные прицелы, и дальномеры», — отметил заместитель главы Карелии Александр Пшеницын, сопроводивший груз помощи.

По словам главы Карелии, на этой неделе также были отправлены машины в Каменку и Сертолово (Ленинградская область).

«Сегодня в Сертолово отправилась еще одна фура. А на следующей неделе помощь пойдет в другие воинские части, где служат жители Карелии», — пообещал Парфенчиков.

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