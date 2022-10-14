, 14:56 — REGNUM Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников сегодня на съезде организации покинул её, публично объяснив свои мотивы. Он написал об этом в своём телеграм-канале (https://t.me/avkozhevnik/272):

«Итак, выборы президента «Опоры России» состоялись. Уверен, что для честного и непредвзятого результата голосование должно было пройти тайным образом, так как это соблюдение демократических принципов на выборах. Именно за это совсем недавно боролся в интересах России г-н Небезя в ходе обсуждения резолюции ООН о референдумах.

В силу того, что съездом было принято решение об открытом голосовании, я снял свою кандидатуру с выборов на пост президента «Опоры России».

На вопрос, которым я вчера задавался — нужны ли перемены организации — был получен четкий ответ. Не нужны. Для себя я решил, что, видимо, не нужны и такие проактивные люди как я. Поэтому на съезде я объявил о том, что покидаю «Опору».

Участие в предвыборной кампании в президенты «Опоры России» я ни в коем случае не считаю потерянным временем. Потребность в обновлении организации очевидна и перемены все равно очень скоро станут реальностью. Поздравляю всех участников «Опоры России» с 20-летием организации. Искренне желаю «Опоре» качественных изменений, которые позволят в полной мере раскрыть потенциал делового объединения».