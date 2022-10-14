Москва, 14 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров одержал победу на выборах главы организации и переизбран на новый срок. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе СБР.

Информационный центр правительства Тюменской области Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров (слева)

Отчётно-выборная конференция СБР состоялась 14 октября в Москве. За Майгурова проголосовал 31 делегат. За его вице-президента СБР Алексея Нуждова, который был оппонентом Майгурова на выборах, — 23 человека. Голосование было тайным.

23 июня прошли выборы президента СБР, но тогда ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов необходимых для победы. Майгуров набрал 35 голосов, Нуждов — 18.

Новые выборы проходили по изменённой процедуре, по которой для победы нужно было не 2/3 голосов, а квалифицированное большинство, т.е. — 50% плюс два голоса.

Майгуров возглавляет СБР с 2020 года.