Москва, , 14:55 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 беспилотников ВСУ и 14 снарядов РСЗО над населёнными пунктами республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также над Харьковской и Днепропетровской областями. Об этом сообщает 14 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Первомайск. Жилой дом после прилёта HIMARS Александр Погожев © ИА REGNUM

Беспилотники, запущенные киевскими боевиками, были сбиты у населённых пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Полтава, Софиевка ЛНР, Петровское, Старомайорское, Никольское и Кодема ДНР, Энергодар Запорожской области, Республиканец, Дмитренко, Томарино, Чайкино и Чкалово Херсонской области и Таврическое Днепропетровской области.

«Кроме того, в воздухе уничтожены 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Томарино, Отрадокаменка, Новая Каховка, Веровка и Веселое Херсонской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за период проведения специальной военной операции ВСУ потеряли 322 самолёта, 161 вертолёт, 2226 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 5753 танков и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3473 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 6560 единиц специальной военной автомобильной техники.

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