Оренбург, 14 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Из Оренбурга 14 октября в учебной центр, расположенный в Нижней Павловке Оренбургской области, на боевое слаживание отправлены 49 резервистов Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Проводы мобилизованных граждан прошли у военных комиссариатов Северного и Южного округов муниципалитета. »Вам выпала честь выполнить воинский долг и встать на защиту нашей Родины. Оренбуржцы гордятся вами, настоящими патриотами своей страны. Вам предстоит освободить Россию от нацизма. В свою очередь, мы постараемся сделать все, чтобы ваши семьи здесь ни в чем не нуждались. С любым вопросом ваши родные и близкие могут прийти к Главе Оренбурга на личный прием либо обратиться на горячую линию. Желаю вам скорейшего возвращения и удачи. Мы ждем вас домой!», — обратился с напутственным словом к землякам обратился первый заместитель главы города Алексей Кудинов.

Представители духовенства благословили резервистов перед отправкой. В дорогу им собрали продуктовые наборы, а лицей №5 в рамках акции «Теплый привет отцу-солдату» подготовил для мужчин теплые вещи — шапки, перчатки, носки, термобелье.

Напомним, региональные власти закупают и отправляют для мобилизованных оренбуржцев экипировку, а также вещи, без которых не обойтись в полевых условиях: спальные мешки и полиуретановые коврики, тактические наколенники, налокотники и перчатки, разгрузочные жилеты и панорамные очки.