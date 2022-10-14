Кишинёв, 14 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Протестующие в Кишинёве пытаются расширить палаточный город за счёт проспекта Стефана Великого. Трансляцию 14 октября ведёт пресс-служба партии «Шор».

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

Сообщается, что протест сегодня вызван вчерашним решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии (НКЧС) ужесточить требования к проведению массовых акций. Полиция препятствует протестующим, и правоохранители унесли несколько человек за руки и за ноги.

Протестующие скандировали: «Долой [президента] Майю Санду» и «Позор». Палатки, которые устанавливают на проезжей части, силовики убирают. Акция продолжается.

Напомним, НКЧС, выполняя требование Санду дать полиции право противодействовать протестующим без оглядки на местные власти, запретила в будние дни перекрывать проезжие части. В выходные это разрешено делать не более четырех часов.