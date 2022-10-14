Вашингтон, , 14:50 — REGNUM Член палаты представителей США от Демократической партии из числа прогрессистов Александрия Окасио-Кортес заявила о намерении нарастить прием мигрантов в Нью-Йорке, сообщает 13 New York Post.

«Итак, они работают с этим приложением по услугам экстренного жилья. У нас в городе жилищный кризис. Есть много способов, которыми мы должны отреагировать на это», — сказала Окасио-Кортес во время собрания в мэрии 13 октября в Бронксе.

«Мы находимся в тесном контакте с мэрией и получаем необходимые ресурсы. Если некоторые штаты не хотят заниматься этим, это нормально. Но тогда эти федеральные ресурсы должны поступать в Нью-Йорк, и эти федеральные доллары должны поступать в места, которые хотят заботиться о людях, и нам нужна эта финансовая поддержка. Мы внимательно следим за ситуацией», — добавила она.

Глава аппарата мэрии Нью-Йорка Фрэнк Кароне, отвечая на вопрос о заявление Касио-Кортес, отметил, что «по мере того как мы преодолеваем этот кризис, мы ценим поддержку со стороны всей нашей делегации в Конгрессе, которая прекрасно знает, какие ресурсы нам нужны».

На прошлой неделе мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил чрезвычайное положение на фоне того, как город пытается разместить 19 тыс. просителей убежища, в том числе 5,5 тыс. учащихся-мигрантов, в основном испаноязычных, которые учатся в государственных школах, где нет двуязычных учителей.