Вашингтон, 14 октября 2022, 14:50 — REGNUM Член палаты представителей США от Демократической партии из числа прогрессистов Александрия Окасио-Кортес заявила о намерении нарастить прием мигрантов в Нью-Йорке, сообщает 13 New York Post.
Глава аппарата мэрии Нью-Йорка Фрэнк Кароне, отвечая на вопрос о заявление Касио-Кортес, отметил, что «по мере того как мы преодолеваем этот кризис, мы ценим поддержку со стороны всей нашей делегации в Конгрессе, которая прекрасно знает, какие ресурсы нам нужны».
На прошлой неделе мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил чрезвычайное положение на фоне того, как город пытается разместить 19 тыс. просителей убежища, в том числе 5,5 тыс. учащихся-мигрантов, в основном испаноязычных, которые учатся в государственных школах, где нет двуязычных учителей.