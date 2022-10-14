Кабул, 14 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В текущем году объём торгового оборота между Афганистаном и Пакистаном увеличился на 66% — со 128 миллионов долларов до 213 миллионов долларов.

Pixabay.com Экспорт

Пакистанские СМИ сообщают, что импорт Афганистана из Пакистана в сентябре 2022 года достиг 88,3 миллиона долларов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 49 миллионов долларов в том же месяце.

Также экспорт Афганистана в Пакистан увеличился с 79,11 миллиона долларов до 125,4 миллиона долларов, что показывает рост на 58%.

Общий объём торговли между странами в сентябре 2022 года составил 213,7 миллиона долларов, что свидетельствует о росте на 22% по сравнению с августом 2022 года.

Кроме того, объём экспорта в Пакистан также увеличился с 75,46 миллиона долларов в августе до 125 миллионов в сентябре, что показывает скачок на 66%. Но объём импорта из Пакистана в сентябре сократился на 11% по сравнению с августом 2022 года.

В сентябре 2022 года увеличился объём импорта из Пакистана таких товаров, как рис, свежие овощи, лекарства, свежие фрукты, кондитерские изделия и молочные продукты. В то же время объём импорта таких товаров, как посуда, предметы домашнего обихода и изделия из пластика, за последний месяц сократился.

Согласно источникам, объём импорта сельскохозяйственной продукции из Пакистана в Афганистан увеличился с 76,69 миллиона долларов до 127,95 миллиона долларов по сравнению с тем же периодом 2021 финансового года, что показывает рост на 67%.

Точно так же в сентябре 2022 года объём импорта других товаров из Пакистана увеличился на 84% по сравнению с сентябрем прошлого года. При этом за первые три месяца текущего года импорт несельскохозяйственной продукции увеличился на 60% по сравнению с первыми тремя месяцами предыдущего года.

Основными статьями импорта сельскохозяйственной продукции из Пакистана являются овощи, жиры, рис, картофель и бананы, а основными несельскохозяйственными статьями экспорта Пакистана в Афганистан являются лекарства и цемент. С другой стороны, объём экспорта в Пакистан таких товаров, как свежие фрукты, хлопок, баклажаны, лук, тальк, уголь, хром и железный лом, в сентябре 2022 года увеличится.

За первые три месяца 2022 финансового года по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года экспорт Афганистана увеличился на 67%, с 151,19 миллиона долларов до 252,82 миллиона долларов.