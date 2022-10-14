Барнаул, , 14:48 — REGNUM Сегодня, 14 октября, из пункта сбора материальных ресурсов в отделении ДОСААФ в Барнауле был отправлен очередной груз для мобилизованных из Алтайского края, которые проходят обучение и боевое слаживание в армейских учебных центрах Омска. Еще одна машина с помощью отправилась в Омск накануне, сообщает телегам-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС).

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Наборы экипировки, теплой одежды, расходников, медикаментов и других полезных в полевых условиях вещей были собраны жителями Барнаула и других территорий края. Часть ресурсов была закуплена на средства, собранные благодаря Алтайскому фонду поддержки регионального сотрудничества и развития. Свой вклад в сбор средств внесли и депутаты АКЗС.

В отправке груза принял участие председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

«Все это стало возможным благодаря общим усилиям всех жителей Алтайского края: предприятий, организаций, союза предпринимателей, союза промышленников, союза агропромышленных формирований, волонтеров и простых людей. Трудно перечислить всех, кто принимает в этом участие. Мы, жители края, демонстрируем сплочение вокруг одной большой задачи, несмотря на политические, религиозные или культурные различия. Мы хотим, чтобы наши ребята не чувствовали ни в чем себя ущемленными, чтобы они исполняли свой служебный долг и вернулись живыми, невредимыми, с победой. Мы в это очень верим», — сказал спикер.

Спикер АКЗС рассказал, что еще один большой груз материальных ресурсов был сформирован в Екатеринбурге. Там удалось приобрести часть дополнительного оборудования и обмундирования для мобилизованных из нашего региона. Сегодня он находится в пути в Омскую область.

Аналогичные грузы, по словам Александра Романенко, сейчас также собирают для воинских частей, которые находятся на территории Алтайского края (в Бийске, Алейске и Рубцовске) и в часть Росгвардии.

Отдельно председатель АКЗС поблагодарил участников акции «Материнское тепло солдату», которая реализуется благодаря Союзу женщин Алтайского края. Члены Союза организуют пункты сбора, куда принимаются лекарственные препараты, теплая одежда, предметы личной гигиены, нескоропортящиеся продукты и т.д. Перечень необходимого формируется на основе запросов, поступающих от военнослужащих и призванных из резерва.

Напомним, что общественные акции по поддержке военнослужащих, сбору грузов для жителей ЛДНР начались в Алтайском крае еще весной. Жены военных вместе с партией «Единая Россия» отправляли посылки бойцам, дети рисовали рисунки, предприятия и неравнодушные жители направляли гуманитарную помощь жителям Донбасса и закрепленному за регионом Славяносербскому району, строители и энергетики помогали восстанавливать инфраструктуру на этих территориях.

Говоря о собранной жителями региона помощи, Александр Романенко отметил: «Я бы не измерял помощь в тоннах, кубах или килограммах. Главный показатель — степень полезности для военнослужащих и важности для всех людей, которые принимают участие в сборах, передавая свою теплоту и поддержку нашим солдатам», — подчеркнул спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты АКЗС вместе с Алтайским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития организовали сбор средств для поддержки алтайских военнослужащих.

«Средства на счет перечисляли депутаты, предприниматели, общественные организации и жители Алтайского края. Вместе с военными комиссарами мы определили потребности наших мобилизованных. Сегодня все приобретенное будет отправлено в Омск нашим военнослужащим», — рассказал заместитель спикера Денис Голобородько.

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