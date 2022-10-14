Мурманск, , 14:47 — REGNUM Жительница Кольского района Мурманской области лишилась 500 тысяч рублей при попытке купить дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дом в Ковсакане © ИА REGNUM

Объявление о продаже дом женщина нашла в Сети. Объект был выставлен на продажу за 600 тысяч рублей. В ходе переписки с «продавцом» женщина сторговалась до 500 тысяч рублей и согласилась оплатить покупку переводом средств на карту.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинка отдала лжеброкеру более 2 млн рублей.