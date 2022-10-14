Тюмень, , 14:44 — REGNUM В Тюменской области суд вынес приговор гражданину, который передал знакомым суррогатную водку. Один мужчина скончался, другой потерял зрение, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Спирт в огне Hugo Martins

Из материалов дела следует, что 11 мая 2022 года, находясь у дома по ул. Мира в посёлке Усть-Тавда, 62-летний Файзрахман С. передал гражданину Н. ранее приобретённые для собственного технического использования две бутылки безакцизной водки с этикеткой «Застолье люкс» объёмом 0,5 литра. И 13 мая, выпив подаренную водку, гражданин Н. скончался в результате отравления метиловым спиртом.

Кроме того, Файзрахман С. 12 мая 2022 года, продал гражданину Р. две бутылки той же водки. После употребления технической спиртовой жидкости гражданин Р. потерял зрение.

Файзрахман С. признан судом виновным по ч. 1 статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и статье 118 УК РФ («Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). В судебном заседании он признал вою вину. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в торговые точки Тюмени несколькими лицами под видом водки была сбыта нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с этикеткой «Родники Сибири». В результате употребления данной «водки» погибли девять человек.

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