Москва, , 14:46 — REGNUM Войска киевского режима трижды пытались атаковать позиции российских войск на купянском направлении, но были остановлены и понесли потери. Об этом сообщает 14 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Российская артиллерия огнём остановила подразделения ВСУ на дальних подступах. В результате они были рассеяны.

ВСУ потеряли убитыми до 30 человек, лишились двух боевых бронированных машин и четырёх пикапов.

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