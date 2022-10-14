Березники, Пермский край, 14 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Пермском крае суд рассмотрел апелляцию Березниковского содового завода по делу о взыскании ущерб природе, сообщили 14 октября в краевой прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Ранее надзорное ведомство выявило нарушения на предприятии. Было допущено загрязнение реки Толыч из-за попадания в него сточных вод из эксплуатируемого шламонакопителя. Вред, нанесённый окружающей природной среде, оценили в более чем 700 тыс. рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил иск природоохранного прокурора взыскании суммы ущерба. Ответчик обжаловал судебное решение. Однако апелляция оставлена без удовлетворения.