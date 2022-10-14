Новосибирск, , 14:43 — REGNUM В Новосибирске организована проверка после вынужденной посадки самолёта, который должен был улететь в Ташкент. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Самолет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«13 октября 2022 года около 19:00 (время местное) в аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина в связи с технической неисправностью совершил возврат на аэродром вылета самолёт авиакомпании «ИрАэро», следовавший по маршруту Новосибирск — Ташкент, — уточнили в ведомстве. — 14 октября 2022 года в 2:58 (время местное) 93 пассажира вылетели резервным бортом по указанному маршруту, время задержки рейса составило порядка 10 часов».

В настоящее время новосибирский транспортный прокурор проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей.

Отметим, что рейс Новосибирск — Ташкент вылетел в 17:00 (время местное). По словам очевидцев, самолёт больше часа кружил над аэропортом.