Москва, , 14:39 — REGNUM Доносы на музыкантов отвлекают следственные органы от действительно важной работы, уверен вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Владислав Даванков Пресс-служба партии «Новые люди»

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Фонд защиты национального исторического наследия подал заявление в правоохранительные органы из-за якобы имевшего нарушения певицей Клавой Кокой прав на свободу совести и вероисповедания.

«Сумасшедшим нет покоя. Их не смущает, что на центральной площади Владивостока прямо напротив храма стоит памятник Борцам за власть Советов. Под ногами у революционеров лежит двуглавый орёл — символ свергнутого самодержавия. Почему дело до сих пор не завели? Доносчики мешают жить не только артистам. Они заваливают правоохранителей идиотскими обращениями, на которые приходится реагировать. То есть в наше непростое время мешают следствию и прокуратуре заниматься реальной работой. Может, за это они наконец понесут ответственность?», — отметил Даванков в своем телеграм-канале.

Депутат рассказал, что знаком с Клавдией лично с 2017 года.

«Она умница, очень талантливая девушка. Всегда помогала в наших молодёжных проектах. А вот про Фонд защиты национального исторического наследия слышу впервые. И кажется, их деятельность названию не соответствует. За такое мракобесие пора наказывать, и наказывать сурово. Творческих людей мы поддерживали и будем поддерживать. А доносчиков мы не любим. Клаве Коке — лучи поддержки!», — заключил Даванков.

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