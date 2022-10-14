Астана, , 14:38 — REGNUM Армения передала Азербайджану несколько карт захоронений погибших в первой войне в Нагорном Карабахе. Об этом 14 октября сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе саммита СНГ в Астане.

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«В начале текущего года Армения выразила готовность к полному сотрудничеству по всему спектру проблемы пропавших без вести и уже в одностороннем порядке передала несколько карт по захоронениям, а после 44-дневной войны — более сотни останков жертв Первой карабахской войны», — сказал Пашинян.

Он также обвинил Азербайджан в стремлении получить политическую выгоду от армянских пленных, требуя уступок за их выдачу. Ранее Баку требовал карты минных полей в районах Нагорного Карабаха, над которыми получил контроль.

По мнению Пашиняна, такое поведение руководства Азербайджана свидетельствует, об отсутствии желания урегулировать конфликт мирным способом.

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