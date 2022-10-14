Мелитополь, , 14:37 — REGNUM Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале напомнил, что 14 октября мы отмечаем три важных праздника — Покрова Пресвятой Богородицы, День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков и День запорожского казачества:

Запорожские казаки Телеграм-канал председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова

«В этот важный день почтили память земляков, которые отдали жизни за свободу нашей родной земли от нацистов, а также передал казакам знамя с ликом Иисуса Христа. Казаки всегда защищали наше православное Отечество. И сегодня также плечом к плечу воюют запорожские, донские, крымские, терские и кубанские казаки. Все вместе они бьют врага и супостата на нашей земле. Уверен, что знамя с ликом Спасителя послужит общему делу, и вновь будет гордо реять над освобождённой Запорожской областью, благословлять её и приближать нашу Победу. История повторяется, и Запорожский край будет освобождён от неонацистов. Мы обязательно отпразднуем Победу в Запорожье и Днепропетровске, Николаеве и Одессе, Харькове и Киеве…».

Как сообщало

, добровольческий отряд для участия в спецоперации сформировали в Усть-Медведицком казачьем округе в Волгоградской области.

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