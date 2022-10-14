Грозный, , 14:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором раненые спецназовцы отряда «Ахмат» говорят о желании поскорее вернуться в строй. Они получили ранения и попали в центральную городскую больницу города Луганска. На видеокамеру командира отряда Апты Алаудинова, который докладывает главе Чечни о том, как они переживают, что не смогли довести дело до конца и попали в госпиталь, они заверяют о своей готовности встать в строй сразу же, как только их «починят.

Рамзан Кадыров Mil.ru

«В беседе со своим прямым командиром, Героем России Апты Алаудиновым, оказавшиеся в больнице спецназовцы больше всего твердят о безграничном желании вернуться на линию огневого контакта с фашистами. Просто обратно на передовую, чтобы снова быть в авангарде. Вот их мечта. Больше ничего им не надо. Это и называется идеальным боевым братством!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что бойцы элитного подразделения известны тем, что «никогда не бросают начатое на полпути», и отметил, что сам прекрасно знает чувство вины, которое присуще «всем воинам, которые хоть раз вступали в сражение с врагом», что в их отсутствие происходят переломные события и нужна их помощь.