Владимир, 14 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Мобилизованных граждан Владимирской области вернули на подготовку в региональную часть. Об этом 14 октября в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба областной администрации.

Информационный центр правительства Тюменской области Мобилизованные на сборном пункте

Военнослужащие, находившиеся в учебном центре в другом регионе, обратились к владимирским властям с жалобой на плохие условия. Похожие просьбы озвучили и родители одного из резервистов на встрече с губернатором в центре помощи семьям мобилизованных.

«Договорился с окружным учебным центром о переводе всех ребят на подготовку в родной регион. Перевод уже состоялся. Конечно, и в плане свиданий с родными это удобнее. Наши мобилизованные по-деловому подходят к учёбе, дисциплина налаживается, чётко понимают стоящие перед ними задачи, и отношения между бойцами сложились товарищеские. Правда, у нас замечательные ребята. Гордость области, защитники, надежда и опора своих семей и всей страны», — прокомментировал ситуацию в своём телеграм-канале глава региона Александр Авдеев.

Как сообщало ИА REGNUM, первый эшелон резервистов из Владимирской области уже отправили к месту прохождения службы.