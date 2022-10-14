Великий Новгород, 14 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. На работу по российским стандартам перешла Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом 14 октября рассказал глава администрации города Энергодара Александр Волга.

Запорожская АЭС

«Запорожская АЭС уже ведет работу по российским стандартам, потому что назначена эксплуатирующая организация указом президента Российской Федерации (Владимира Путина). Естественно, Запорожской атомная станция — это уже часть российской компании «Росэнергоатом», уже перешла под юрисдикцию РФ», — приводит его слова после церемонии инаугурации губернатора Новгородской области Андрея Никитина, на которой он присутствовал в качестве гостя, ТАСС.

Также Волга добавил, что теперь зарплата, ранее получаемая работниками станции от энергетической компании киевского режима НАЭК, будет выплачиваться Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевские спецслужбы пытаются затопить часть Запорожской атомной электростанции.