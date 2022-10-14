Джакарта, 14 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Банк Индонезии поощряет индонезийских предпринимателей, занимающихся экспортом и импортом, использовать расчеты в местной валюте, а не в долларах, сообщает IDNnews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Эта инициатива направлена на снижение зависимости от доллара США, путем поощрения использования местных валют в торговых и инвестиционных операциях. Инициатива также направлена на повышение устойчивости индонезийского финансового рынка.

Основываясь на полученных данных, 90% расчетов по экспортно-импортным сделкам в настоящее время осуществляются в долларах США. Фактически, стоимость экспорта Индонезии в США составляет всего 10%. В то время как стоимость американского импорта составляет всего 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш обратился к G20 с просьбой изменить курс и направить усилия на восстановление мировой экономики.

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