Пермь, , 14:32 — REGNUM В детских садах Перми открывают круглосуточные и дежурные группы для детей мобилизованных резервистов и сотрудников оборонных предприятий, сообщил в своём телеграм-канале глава города Алексей Дёмкин.

Детский сад Adm44.ru

Он отметил, что сейчас многие оборонные предприятия перестроили свою работу. Заводы перешли на трёхсменный режим или ненормированный график, задействовали выходные дни.

Открываться специальные группы в детсадах будут по запросам родителей. Напомним, в России с 21 сентябре объявлена частичная мобилизация. Прикамье уже отправило несколько эшелонов резервистов в военные учебные цены на подготовку. Ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Перми, перешли на круглосуточный режим работы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье оборонные заводы начинают работать круглосуточно