Пермь, 14 октября 2022, 14:32 — REGNUM В детских садах Перми открывают круглосуточные и дежурные группы для детей мобилизованных резервистов и сотрудников оборонных предприятий, сообщил в своём телеграм-канале глава города Алексей Дёмкин.
Он отметил, что сейчас многие оборонные предприятия перестроили свою работу. Заводы перешли на трёхсменный режим или ненормированный график, задействовали выходные дни.
Открываться специальные группы в детсадах будут по запросам родителей. Напомним, в России с 21 сентябре объявлена частичная мобилизация. Прикамье уже отправило несколько эшелонов резервистов в военные учебные цены на подготовку. Ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Перми, перешли на круглосуточный режим работы.
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