Москва, , 14:31 — REGNUM На времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ Вооруженные силы России овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики, сообщили 14 октября в Министерстве обороны РФ.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что было уничтожено более 90 боевиков ВСУ, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Как сообщало ИА REGNUM, на краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение.