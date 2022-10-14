Кострома, , 16:27 — REGNUM Служащие управления городского пассажирского транспорта Костромы недостаточно часто проверяют перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Костромского областного департамента транспорта Евгений Кананин.

Автобус в Костроме © Наталья Диева

«Частоту проверок перевозчиков, которые выполняют рейсы, нужно увеличивать кратно. Проверка контрольного управления администрации области показала недостаточность работы управления в этом вопросе. Кроме того, есть контракты, условия которых не соблюдаются. У управления есть прекрасная возможность расторгать договоры», — сказал Кананин.

Напомним, ранее администрация заключила новые контракты на обслуживание городских маршрутов с 1 октября 2022 года по 30 июня 2023 года. В конкурсную документацию внесли новые требования. Если раньше перевозчиков наказывали рублем только за неисполнение рейсов, то теперь к этому прибавились штрафы за грязь в салонах и неработающие терминалы для безналичной оплаты. При этом штрафовать перевозчика за эти ошибки можно неоднократно.

Однако, новые правила не помогли дисциплинировать исполнителей — они продолжили пропускать рейсы и просить пассажиров перевести оплату проезда на личные номера телефонов. Обсуждая тему на еженедельном совещании в администрации области 10 октября, губернатор Сергей Ситников поручил дептрансу проверить, почему усилия не дают результата. Проверка областной администрации ещё не завершилась. По её итогам обещают наказать виновных.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновники: терминалы в костромском транспорте отключают водители

Читайте развитие сюжета: Костромские перевозчики продолжают пропускать рейсы