Кострома, 14 октября 2022, 16:27 — REGNUM Служащие управления городского пассажирского транспорта Костромы недостаточно часто проверяют перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Костромского областного департамента транспорта Евгений Кананин.
Напомним, ранее администрация заключила новые контракты на обслуживание городских маршрутов с 1 октября 2022 года по 30 июня 2023 года. В конкурсную документацию внесли новые требования. Если раньше перевозчиков наказывали рублем только за неисполнение рейсов, то теперь к этому прибавились штрафы за грязь в салонах и неработающие терминалы для безналичной оплаты. При этом штрафовать перевозчика за эти ошибки можно неоднократно.
Однако, новые правила не помогли дисциплинировать исполнителей — они продолжили пропускать рейсы и просить пассажиров перевести оплату проезда на личные номера телефонов. Обсуждая тему на еженедельном совещании в администрации области 10 октября, губернатор Сергей Ситников поручил дептрансу проверить, почему усилия не дают результата. Проверка областной администрации ещё не завершилась. По её итогам обещают наказать виновных.
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