Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:05 — REGNUM Любое общество, как и любой человек, имеет бессознательное стремление к смерти и жизни. Всегда та или иная чаша этого стремления обладает большей силой. В Европе мы видим сейчас борьбу Танатоса (смерти) и Эроса (жизни). Что победит в итоге, непонятно. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даст ли Европа себя умертвить, следуя в фарватере политики США, являясь заложником своей либеральной идеологии и устаревшей картины мира? Ведь привычный мир впервые за несколько сот лет (Запад неоспоримо доминировал над Востоком с начала XIX века) стал кардинально меняться. Такие перемены побуждают ломать себя, изменять свою картину мира и риторику. Вот мы и наблюдаем шараханье европейской элиты, от непримиримых речей и действий против России до озабоченности на тему, как нам жить дальше, рассуждений о мире, призывам к диалогу… — отметил Полухин. — Шараханье Запада будет долгим. Ведь устоявшиеся картины мира так быстро не меняются. А расставаться с возделанным садом Борреля ой как не хочется! На протяжении большей части человеческой истории всегда доминировал Восток. Лидерство Запада — это даже больше исключение, а не правило. А кладовая мировых ресурсов оказалась в России, Северной Евразии в западной терминологии, то есть у военной сверхдержавы. Однако крушение Запада может оказаться весьма быстрым».

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Он подчеркнул, что в России сейчас проходит мобилизация и «это может быть формирование армии Победы».

«Даже во многом согласен с Кулебой, что конфликт закончится дипломатией, но все решит ситуация на поле боя», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что всё закончится дипломатией, но баланс за столом переговоров будет определён на поле боя и ситуацией в экономике России.

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