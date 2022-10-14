Варшава, , 14:26 — REGNUM Планы польского правительства по обновлению стареющего фонда жилья остаются несбыточной мечтой, говорится в новом обзоре польского издания Velux Healthy Homes Barometer, опубликованном в Варшаве.

Старый дом MichaelGaida

21% семей в Польше живут в условиях энергетической бедности, то есть не имеют возможности поддерживать комфортную для жизни температуру — тепло зимой и прохладу летом, а две трети зданий в стране старые и не имеют надлежащей теплоизоляции.

Согласно обзору, около 9,4 млн поляков — 24,8% от общего числа — в настоящее время проживают в условиях, которые представляют риск для их здоровья. Это недостаточное отопление, загрязнение воздуха в помещениях и плесень, которые создают благоприятную среду для заболеваний, например астмы.

«Кризис на энергетическом рынке, включая цены на отопление, показывает, насколько это серьезная проблема для Польши», — говорит специалист по энергетической бедности из фонда Habitat for Humanity Poland Катажина Пшибыльска.

По ее словам, энергетическая бедность в Польше может увеличиться из-за продолжающегося газового кризиса.

Энергетическая бедность тесно связана с экономической бедностью. В Польше она чаще встречается в сельской местности, хотя эта проблема затрагивает и крупные города.

«Около 10% людей, живущих в крупнейших городах с населением более 500 000 человек, также столкнулись с этой проблемой, — сказала Пшибыльска. — Это связано с тем, что здания, в которых они живут, иногда не подключены к тепловым сетям, а иногда находятся в очень плохом техническом состоянии. В таких ситуациях тепло уходит сквозь негерметичные окна и неутепленные стены, и тогда приходится еще чаще включать обогреватели».

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