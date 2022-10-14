Москва, , 14:25 — REGNUM В ходе проведения специальной операции российские военные уничтожили пункты временной дислокации подразделений бригады киевских боевиков. Об этом 14 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Самолёт ВКС России Mil.ru

Уточняется, что объекты располагались в районе города Николаева.

«Ракетными ударами ВКС России в районе города Николаева поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наёмников «Иностранный легион», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, потери противника составили более 170 военнослужащих киевского режима и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в результате удара высокоточным оружием Воздушно-космические силы России поразил пункт временной дислокации иностранных наёмников в Запорожье. В результате погибли свыше 160 боевиков.

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