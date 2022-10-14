Сеул, , 14:26 — REGNUM Компании из Германии и Нидерландов, работающие в сфере полупроводников инвестируют в Южную Корею $20 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующая договоренность была достигнута на прошлой неделе в ходе зарубежной поездки заместителя министра торговли и инвестиций Южной Кореи Мун Дон Мина.

Известно, что голландский поставщик полупроводникового оборудования ASML построит в Южной Корее завод и центр исследований и разработок, инвестировав $10 млрд. Аналогичную сумму инвестирует и немецкий производитель насосов и клапанов Carl Zeiss.

Сообщается, что находясь в Нидерландах, Мун Дон Мин также встретился с представителями министерства иностранных дел, обсудив пути укрепления двустороннего сотрудничества.

Как отметили в министерстве, за первые шесть месяцев 2022 года Южная Корея привлекла $11,09 млрд.