Уфа, , 14:28 — REGNUM Инвестиционный проект по созданию центра радионуклидной терапии включили в перечень приоритетных в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Больница Yarregion.ru

Сообщается, что на реализацию данного проекта планируется направить свыше 1,6 млрд рублей.

Отмечается, что данный центр намерены открыть в Уфе в рамках реализации программы по созданию и эксплуатации в регионах России сети центров ядерной медицины.

«Он удовлетворит потребности регионов Уральского и Приволжского федеральных округов в радионуклидной терапии, обеспечит доступность высокотехнологичной медпомощи с применением современной и перспективной изотопной продукции. Здесь также будет создана клиническая база для проведения исследований по поиску и выводу на рынок перспективных активных фармацевтических субстанций и радиофармпрепаратов российского производства», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Сообщается, что центр построят на территории городской клинической больницы № 18, на ее территории выделен участок площадью десять тысяч кв. метров. При этом площадь медицинского учреждения составит 5,7 тысяч кв. метров.

Проект планируется реализовать до 2024 года, в результате будут созданы 83 новых высокоспециализированных рабочих места.