Чебоксары, , 14:40 — REGNUM Три факта мошенничества под предлогом оказания помощи попавшим в ДТП близким зарегистрировали в Чувашии. Жертвами обмана стали жители Чебоксар в возрасте от 68 до 84 лет, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Телефонные мошенники убеждали горожан в неприятностях с родственниками и предлагали решить проблему за денежное вознаграждение. Деньги пострадавшие передавали через курьера.

По словам задержанного 25-летнего жителя Чувашии, он выполнял в криминальной схеме роль курьера. Подработку мужчина нашел в интернете. Следователи располагают доказательствами его причастности к трем фактам хищения на общую сумму более 800 тыс. рублей.

По факту мошенничества в отношении курьера возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее ИА REGNUM передавало, программист одной из чебоксарских фирм перевел на счета мошенников 7 млн рублей.

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