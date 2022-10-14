Барнаул, 14 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Благовещенском и Немецком национальном районах Алтайского края собрали посылки и экипировку для мобилизованных, сообщает 14 октября телеграм-канал регионального парламента. Его депутаты продолжают оказывать помощь мобилизованным из Алтайского края и членам их семей. Заместитель спикера Денис Голобородько помог с покупкой спальных мешков, рюкзаков, раций и другой необходимой экипировки мобилизованным из Благовещенского района.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Активно отозвались на просьбу о сборе помощи для мобилизованных и жители Немецкого национального района. На днях посылки были отправлены в Славгород, а оттуда они в составе груза из Алтайского края тоже отправятся в Омск. Как рассказал депутат от территории, член фракции «Единая Россия», генеральный директор компании «Брюкке» Петр Боос, он также принял активное участие в оказании помощи военнослужащим.

Напомним, депутаты АКЗС вместе с Алтайским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития организовали сбор средств для поддержки алтайских военнослужащих.

«Средства на счет перечисляли депутаты, предприниматели, общественные организации и жители Алтайского края. Вместе с военными комиссарами мы определили потребности наших мобилизованных. Сегодня все приобретенное будет отправлено в Омск нашим военнослужащим», — рассказал Денис Голобородько.

Как сообщало ИА REGNUM, в учебный центр Омска, куда отправили алтайских мобилизованных, 14 октября прибыла делегация министерства соцзащиты Алтайского края.

«Знаем, что есть определенная обеспокоенность по организации питания, обеспечению обмундированием ребят из Алтайского края. Мы обязательно все проверим, встретимся с нашими военнослужащими. С учетом того, что у них плотный график занятий, учений и тренировок, постараемся в эти дни максимально все отработать», — рассказала министр Наталья Оськина.

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