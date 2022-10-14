Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Материальный ущерб, причиненный Ленинграду в результате блокады города немецко-фашистскими войсками и их союзниками в годы Великой Отечественной войны, составляет более 35 триллионов 309 миллиардов рублей в ценах 2022 года. Об этом заявил 14 октября представитель прокуратуры Санкт-Петербурга на очередном заседании в Санкт-Петербургском городском суде по иску об установлении факта, имеющего юридическое значение, — признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа.

Разбор завалов после немецкого авианалета на Ленинград

Оценка материальных потерь от блокады была проведена по запросу прокуратуры Санкт-Петербургским государственным университетом на основании справки 1945 года об итогах ущерба от блокады Ленинградской городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, материалов Нюрнбергского трибунала и других исторических документов. Был использован сравнительный анализ потерь с пересчетом имеющихся данных на золото, доллары США и рубли и обратно в современном эквиваленте.

По данным экспертизы СПбГУ, прямой ущерб, причиненный государственным, кооперативным и общественным предприятиям, учреждениям и организациям Ленинграда составил 24,622 трлн рублей, косвенные потери и расходы государственных, кооперативных и общественных предприятий, учреждений и организаций, вызванные условиями войны и блокады, — более 5,163 трлн рублей, а ущерб, причиненный жителям Ленинграда и его пригородов — более 5,523 трлн рублей.

В ходе своего выступления в суде прокурор подчеркнул: помимо ежедневного уничтожения объектов гражданской инфраструктуры, немецко-фашистские захватчики ставили своей целью разрушение уникальных исторических объектов культурного значения, искоренение исторической и культурной самоидентичности народов Советского Союза.

Нацистами были варварски разрушены, сожжены и ограблены дворцы и парки в Гатчине, Павловске, Пушкине, Петергофе. Уничтожена знаменитая фонтанная система Петергофских фонтанов, разграблено свыше 100 тыс. музейных экспонатов и свыше 100 тыс. ценных книг.

Старший научный сотрудник СПб ГБУ «Государственный музей городской скульптуры» Надежда Ефремова пояснила суду, что многие культурные ценности в ходе блокады Ленинграда и оккупации его пригородов были утрачены безвозвратно. «Какие-то вещи просто невосполнимы», — заявила специалист, слова которой приводит Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По ее словам, реставрационные работы продолжаются по настоящее время, а перечень пострадавших памятников пополняется до сих пор.

В процессе о признании блокады Ленинграда геноцидом объявлен перерыв до 18 октября. Ранее эксперты доложили суду, что пережившие блокаду Ленинграда люди массово умирали раньше срока, а их потомки унаследовали различные проблемы со здоровьем.

Читайте ранее в этом сюжете: Блокада Ленинграда погубила здоровье выживших жителей и их потомков