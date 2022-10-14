Санкт-Петербург, 14 октября 2022, 14:47 — REGNUM Материальный ущерб, причиненный Ленинграду в результате блокады города немецко-фашистскими войсками и их союзниками в годы Великой Отечественной войны, составляет более 35 триллионов 309 миллиардов рублей в ценах 2022 года. Об этом заявил 14 октября представитель прокуратуры Санкт-Петербурга на очередном заседании в Санкт-Петербургском городском суде по иску об установлении факта, имеющего юридическое значение, — признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа.

Разбор завалов после немецкого авианалета на Ленинград
Разбор завалов после немецкого авианалета на Ленинград

Оценка материальных потерь от блокады была проведена по запросу прокуратуры Санкт-Петербургским государственным университетом на основании справки 1945 года об итогах ущерба от блокады Ленинградской городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, материалов Нюрнбергского трибунала и других исторических документов. Был использован сравнительный анализ потерь с пересчетом имеющихся данных на золото, доллары США и рубли и обратно в современном эквиваленте.

По данным экспертизы СПбГУ, прямой ущерб, причиненный государственным, кооперативным и общественным предприятиям, учреждениям и организациям Ленинграда составил 24,622 трлн рублей, косвенные потери и расходы государственных, кооперативных и общественных предприятий, учреждений и организаций, вызванные условиями войны и блокады, — более 5,163 трлн рублей, а ущерб, причиненный жителям Ленинграда и его пригородов — более 5,523 трлн рублей.

В ходе своего выступления в суде прокурор подчеркнул: помимо ежедневного уничтожения объектов гражданской инфраструктуры, немецко-фашистские захватчики ставили своей целью разрушение уникальных исторических объектов культурного значения, искоренение исторической и культурной самоидентичности народов Советского Союза.

Нацистами были варварски разрушены, сожжены и ограблены дворцы и парки в Гатчине, Павловске, Пушкине, Петергофе. Уничтожена знаменитая фонтанная система Петергофских фонтанов, разграблено свыше 100 тыс. музейных экспонатов и свыше 100 тыс. ценных книг.

Старший научный сотрудник СПб ГБУ «Государственный музей городской скульптуры» Надежда Ефремова пояснила суду, что многие культурные ценности в ходе блокады Ленинграда и оккупации его пригородов были утрачены безвозвратно. «Какие-то вещи просто невосполнимы», — заявила специалист, слова которой приводит Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По ее словам, реставрационные работы продолжаются по настоящее время, а перечень пострадавших памятников пополняется до сих пор.

В процессе о признании блокады Ленинграда геноцидом объявлен перерыв до 18 октября. Ранее эксперты доложили суду, что пережившие блокаду Ленинграда люди массово умирали раньше срока, а их потомки унаследовали различные проблемы со здоровьем.

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