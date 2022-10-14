Иркутск, , 14:21 — REGNUM В Иркутской области 14 октября впервые открылся Форум отцов. Как пояснил в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. провести его предложила общественная организация «Ассоциация советов отцов Иркутской области».

На плечах у отца Дарья Драй © ИА REGNUM

«Правительство Прибайкалья, министерства соцразвития и образования, областная Общественная палата и я лично поддержали эту инициативу. Накануне правительство Иркутской области и Ассоциация советов отцов региона заключили соглашение о сотрудничестве. В него включены такие вопросы, как защита прав детей и родителей, укрепление в обществе престижа семьи и многие другие. Кроме того, в сентябре я подписал указ об учреждении в Прибайкалье Почетного знака «Отцовская доблесть». Его будут вручать с 2023 года на конкурсной основе 10 лучшим отцам, достойно воспитывающим трех или более детей. К почетному знаку установлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей», — пояснил губернатор.

В мероприятиях форума принимают участие более 100 человек со всего региона. Они обсудят эффективные практики работы муниципальных советов отцов и определят приоритетные направления развития отцовского движения в регионе.

«Форум проходит накануне Дня отца, который отмечается в этом году 16 октября. Это праздник всех мужчин, которые являются ответственными родителями, наставниками, примерами для подражания. Быть хорошим отцом — это тяжелый труд, требующий терпения, внимания и трудолюбия. Очень важно говорить об ответственном родительстве, поднимать проблемы, когда они имеют место, и решать их всем вместе. Благодарен Ассоциации советов отцов Иркутской области за активную работу в этом направлении», — отметил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, совсем скоро — 16 октября 2022 года — Россия отпразднует важный семейный праздник — День отца, официально установленный Указом президента РФ Владимира Путина в третье воскресенье октября. Укреплению института семьи и повышению значимости отцовства в воспитании детей призван содействовать также национальный проект «Демография».

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