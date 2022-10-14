Волгоград, , 14:21 — REGNUM Восьмилетнюю девочку с аномалией лёгочной артерии, которая встречается в одном случае на два миллиона человек, прооперировали врачи в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе администрации региона.

Операция в больнице Yarregion.ru

В областном кардиоцентре маленькой пациентке провели сложнейшее хирургическое вмешательство на неработающем сердце в условиях искусственного кровообращения. Благодаря врачам девочка теперь будет получать насыщенную кислородом кровь, что позволит ей избежать сосудистых катастроф. Послеоперационный период прошёл без осложнений, девочку уже выписали под амбулаторное наблюдение детского кардиолога.

В 2022 году хирурги областного кардиоцентра провели порядка 100 высокотехнологических операций на сердце и сосудах пациентам в возрасте до 18 лет.