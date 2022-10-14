Москва, , 14:46 — REGNUM Известная телеведущая и продюсер Тина Канделаки высказалась о творчестве певца Shaman (Ярослав Дронов) в преддверии выхода на канале ТНТ нового шоу «Вызов». Соответствующий пост Канделаки разместила в личном телеграм-канале, передает корреспондент ИА REGNUM.

Певец SHAMAN Кадр из интервью для Станислава Ярушина

«Для шоу «Вызов» он (Shaman — прим. ред.) написал очень мощный трек: там и сила, и мотивация — сразу хочется как минимум на пробежку выйти», — написала телеведущая. Канделаки также призналась, что считает Shaman «лучшим певцом России прямо сейчас», именно по этой причине ему предоставили возможность написать заглавную песню для телепроекта.

Напомним, премьера «Вызова» на канале ТНТ запланирована на 15 октября 2022 года. В рамках предстоящего шоу 12 звёзд шоу-бизнеса и 12 талантов из мира науки и искусства объединятся в борьбе за 10 млн рублей в Карелии.

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