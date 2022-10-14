Москва, 14 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали о социофобии московского бегемота Ксюши, улучшении жилищных условий котенка дальневосточного леопарда, временном демонтаже половины Кронштадта и многом другом. Самое интересное — в нашей подборке.

«Заповедное Подлеморье» «Золотая» нерпа на Байкале

Центральный федеральный округ

В Московском зоопарке карликовый бегемот Ксюша впервые за два года покинула свой домик, чтобы посмотреть на людей. Они ей не понравились. Осмотрев публику, бегемот немедленно вернулась в свой бассейн. «Ксюша, мы тебя понимаем», — сочувствуют «Московские новости».

В Спасском районе Рязанской области придумали гигантскую игру-монополию для туристов. На полу и на карточках написали названия сел и деревень и разместили QR-коды, по которым можно узнать о достопримечательностях этих мест. Это фестивальный формат, а будет и настольный вариант. Игру придумали молодые спасские краеведы. «Побольше бы таких «фишек», а туристы найдутся», — радуется «Рязанская сплетница».

Северо-Западный федеральный округ

Половину Кронштадта разобрали, чтобы переместить первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол» к зданию Музея военно-морской славы. Ну, может, не половину Кронштадта, но значительную его часть, рассказывает «Комитет по печати. Санкт-Петербург»: «По пути следования более чем стометровой лодки было демонтировано более 70 дорожных конструкций — знаков, мачт освещения, светофоров, более 800 метров бордюров. К зданию музея построена специальная дорога. По завершении операции по перемещению лодки вся дорожная инфраструктура будет восстановлена». Везли лодку по ночам в два этапа: сначала кормовую часть, потом нос.

Петербургский канал «Ночной губернатор» гордится отечественной «жидкой силой», на которую слетаются печальные финны: «На фоне экономической грусти, связанной с закрытием границы для российских туристов, наши финские соседи намерены возобновить организованные поездки на берега Невы. Первую группу обещают завезти уже в этом месяце. Кто постарше — тот должен помнить про финские алкотуры в Ленинград. И если в текущих условиях эта практика будет возобновлена — то, наверное, это будет не так уж и плохо. «Мягкая сила» в каких-то случаях может быть и «силой жидкой».

Приволжский федеральный округ

В Нижнем Новгороде малые архитектурные формы живут своей жизнью: скатившийся со склона шар-светильник врезался в машину. «Суровый нижегородский боулинг. Беспощадная гравитация оторвала декоративный шар от крепления на склоне и метко выбила иномарку», — пишет «Нижний Дятел». Он должен был светить людям, а не таранить их.

В Башкирии судебные приставы работают с огоньком. Женщина-предприниматель из Стерлитамака накопила 55 штрафов, но не спешила их оплачивать, хотя в деньгах не нуждалась. Приставы неоднократно присылали ей требования об оплате, но ситуация не менялась. Дама работает косметологом, и сотрудница Федеральной службы судебных приставов записалась к ней на прием, но вместо процедур передала квитанции, которые и были оплачены. «Вот вам и успешные региональные практики», — радуется «Башкирский домовой».

Южный федеральный округ

Под Волгоградом приставы собираются арестовать половину иномарки должника, рассказывает «Волжский. ру». Местный житель задолжал 3,7 млн рублей юридическим и физическим лицам, а также исполнительский сбор в размере 260 тысяч рублей. В отношении него ведется шесть исполнительных производств, по которым он отказывается платить. Своего имущества мужчина не имеет, но у его супруги есть несколько машин. Приставы обратились в суд с заявлением о выделении мужчине доли в общей с женой собственности. Суд выделил ему половину автомобиля BMW. Этой половине грозит арест.

В центральном парке Таганрога ежедневно показывают фильмы на большом экране, и обычно в амфитеатре собирается довольно много зрителей. Но вдруг что-то пошло не так: начался показ фильма с президентом Зеленским в главной роли. «Люди начали плеваться и уходить, а показ вскоре был полностью остановлен возмущенными горожанами», — пишет «Ростов-на-кону».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ингушетии на территории города Малгобек заметили бесхозный гроб, который валялся прямо на улице. The Magas Times успокаивает: «Гроб, как мы понимаем, оставили поисковики, недавно было перезахоронение бойцов ВОВ, павших при обороне Малгобека». Гробы, конечно, надо за собой убирать.

В Дагестане отец 28 сыновей записался добровольцем на фронт. «Бравый казак Константин Хугаев уже 24 раза стал дедом, но пребывает в отличной форме», — гордятся земляком «Стрелы Казбека».

Уральский федеральный округ

В ямальском Ноябрьске занимаются художественным асфальтированием дворов. «Один из автовладельцев заблаговременно не убрал свою машину, и дорожникам ничего не оставалось, как уложить на площадке асфальт так, как получилось — вокруг припаркованной иномарки», — пишет «Новый Уренгой ЧП». Благословенный город, где не пользуются эвакуаторами.

В Свердловской области появился новый арт-объект «Самородок». Камень пирит находится на пустыре в Екатеринбурге. Автор композиции художница Екатерина Рейшер, вдохновленная сказами уральского писателя Павла Бажова, предлагает всем желающим поучаствовать в творчестве: посадить вокруг камня цветы или добавить другие дизайнерские элементы. «Открытые для интерпретации арт-объекты становятся все более актуальными в современном искусстве, в этом смысле Свердловская область смогла оседлать тренды», — считает «Страновед».

В Челябинске роботы замещают млекопитающих буквально во всех сферах жизни. Спасателям пришлось снимать с дерева не человека и не кошку, а застрявший в ветвях квадрокоптер, рассказывают «Вести Южный Урал».

Сибирский федеральный округ

В Красноярске сексолог заказала посылку с вибраторами и фаллоимитаторами к себе домой, но ее по ошибке доставили в офис «Россельхозбанка», пишет «Проспект Мира». Неудобно получилось.

В Новосибирске творчески подошли к украшению городской среды. Отличился сквер Гвардейский, рассказывает «Зона 54»: «Одной из достопримечательностей этой зеленой зоны на краю Новосибирска может стать статуя Ленина, покрашенная ровно наполовину. Вождь носит золотое пальто и жилет, ниже пояса Ильич остался привычного темно-серого цвета. Сквер должны достроить к 20 октября, время для покраски половины Ленина еще есть».

Дальневосточный федеральный округ

На Ушканьих островах в озере Байкал в Бурятии сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН заметили нерпу-блондинку. По мнению специалистов, шкурка зверька приобрела золотистый оттенок из-за повышенного содержания железа в донных отложениях или водной растительности. Цвет получился очень красивый. «Контакты парикмахера не подскажете?» — интересуется «Байкал без фильтров».

В Приморском крае котенок редкого дальневосточного леопарда отмечает новоселье. Летом его, одинокого, обнаружили у границ национального парка «Земля леопарда». Теперь он подрос, научился охотиться и переезжает в более просторный вольер, где раньше жил знаменитый леопард Leo 80M — герой фильма «Лео-80. История одного леопарда». Правда, приватности у котенка не будет: для организации видеонаблюдения вольер очистили от зарослей, лишних кустов и деревьев. «В вольере установят с десяток фотоловушек, для обогащения среды обитания запустят мелких животных, чтобы максимально приблизить условия жизни к диким», — отмечает канал «Никитина расскажет».

В Магадане ранее судимый гражданин угнал машину и был пойман ровно через 10 минут. Теперь он может сесть на срок до пяти лет. «5 лет за 10 минут пользования машиной — крайне невыгодный обмен», — считает «Смотровая вышка».