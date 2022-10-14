Москва, , 14:14 — REGNUM В России необходимо реформировать налоговую систему и перейти на госзаказ с устанавливаемыми государством ценами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина в Астане.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Миронов обратил внимание на тезис главы государства о том, что принципы мировой финансовой системы, позволившей так называемому «золотому миллиарду» жить за чужой счёт, должны быть пересмотрены.

«Полностью согласен с президентом. Считаю, что перемены давно назрели и их нужно начинать с себя. Мы сами наконец должны прекратить кормить наших «партнеров». До сих пор у нас можно инвестировать в активы западных эмитентов, до сих пор не закрыты лазейки для валютных спекуляций и вывоза капитала за рубеж. До сих пор Россия пытается рассчитаться с внешними долгами. Даже после того, как у нас украли 300 миллиардов долларов при прямом пособничестве Силуанова и Набиуллиной! Но до сих пор финансами страны рулят эти деятели, которые прямо выполняют указания из Вашингтона. Они и им подобные чиновные либералы — непосредственные проводники принципов той несправедливой грабительской системы, от которой мы хотим отказаться!», — сказал Миронов.

Депутат считает, что для строительства суверенной экономики нужно, в частности, реформировать налоговую систему, перенеся центр тяжести с производства на потребление.

«Отказаться от прогнившей системы госзакупок, перейти на госзаказ с устанавливаемыми государством ценами. Радикально изменить роль Центробанка, который должен отвечать за состояние экономики, в первую очередь за счет удешевления кредитных ресурсов. Переориентировать бюджетную политику на поддержку потребительского спроса и масштабные государственные инвестиции в отрасли-локомотивы — ВПК, строительство, транспорт, — развитие которых обеспечит мультипликативный эффект в экономике в целом. И тогда Россия будет работать на себя, а не на «золотой миллиард», — заключил Миронов.

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