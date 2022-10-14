Москва, , 14:23 — REGNUM Россия и США ещё не пришли к договорённости по проведению очного заседания двусторонней комиссии России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил 14 октября журналистам.

По его словам, определённости пока нет.

«Но это всё в работе, процессе, когда договорённость будет достигнута, мы информацию предоставим, пока слишком рано об этом говорить», — сказал дипломат.

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