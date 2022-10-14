Москва, 14 октября 2022, 14:23 — REGNUM Россия и США ещё не пришли к договорённости по проведению очного заседания двусторонней комиссии России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил 14 октября журналистам.
По его словам, определённости пока нет.
«Но это всё в работе, процессе, когда договорённость будет достигнута, мы информацию предоставим, пока слишком рано об этом говорить», — сказал дипломат.
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