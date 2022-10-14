* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 14 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Бывший командир народного восстания в афганской провинции Тахар убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Источники сообщают, что радикалы застрелили Мухибуллу прямо на улице, когда он возвращался домой.

Согласно источникам, Мухибулла был командиром восстания против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в период падения Республики и был близок к Абдулле Беку, бывшему члену парламента Афганистана.

Согласно опубликованным новостям, это уже третий командир антиталибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) движения, убитый радикалами или неизвестными лицами в провинции Тахар за последние месяцы.